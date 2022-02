Bundesliga : Leverkusen-Coach Seoane hofft auf seine starke Offensive

Leverkusen Bayer Leverkusens Trainer Gerardo Seoane hofft nach 14 Toren in den vergangenen drei Bundesligaspielen auf eine Fortsetzung des Offensiv-Feuerwerks seines Teams.

Die fünf Gegentore in den Spielen gegen Augsburg (5:1), in Dortmund (5:2) und gegen Stuttgart (4:2) grämen ihn deshalb wenig. „Wenn wir eine Welle haben, in der wir viele Tore erzielen, nehme ich die Gegentore gerne entgegen“, sagte er: „Wenn wir eine Phase haben, in der wir vorne weniger effizient und nicht im Flow sind, werden wir sicher viel mehr Augenmerk auf das zu null setzen.“