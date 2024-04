Bundesliga Leverkusen-Chef: Mit Tah verlängern oder im Sommer abgeben

Der Innenverteidiger kann nach dem Gewinn der Meisterschaft mit Leverkusen auch den DFB-Pokal im Endspiel gegen Zweitligist 1. FC Kaiserslautern holen, zudem ist Bayer noch in der Europa League dabei. Dort steht an diesem Donnerstag das Halbfinal-Hinspiel bei AS Rom an. Mit seinen Leistungen hat Tah vor der Heim-EM derzeit auch einen festen Platz in der Nationalmannschaft.