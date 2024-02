Bundesliga Leverkusen-Boss Carro: „Wir wollen das Maximale“

Bayer Leverkusens Geschäftsführer Fernando Carro sieht in dem Topspiel gegen den FC Bayern München am Samstag (18.30 Uhr/Sky) keine Vorentscheidung im Meisterschaftskampf. Auch wenn Leverkusen bei einem Sieg in der Tabelle der Fußball-Bundesliga dann fünf Punkte Vorsprung auf den Rekordmeister hätte.