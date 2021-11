12. Spieltag : Leverkusen beendet Serie: Adli nach Siegtor „sehr glücklich“

Leverkusen Viermal nacheinander gelingt Leverkusen in der Bundesliga kein Sieg. Gegen den VfL Bochum klappt es nun wieder. Zwei Schiedsrichterentscheidungen sorgen für Diskussionen.

Amine Adli gelang vor 22.538 Zuschauern bereits in der 4. Minute der entscheidende Treffer für die erneut stark ersatzgeschwächte Werkself. Der 21-Jährige traf erstmals in der Fußball-Bundesliga überhaupt und dann auch noch mit dem Kopf - nicht gerade die Spezialdisziplin des quirligen Dribblers. „Ich habe darauf gewartet und jetzt bin ich sehr glücklich“, sagte der Matchwinner. Aufgrund der Ausfälle der Mittelstürmer Patrik Schick und Lucas Alario spielte der Franzose erneut im Sturmzentrum und machte seine Sache gut.

Die besseren Chancen hatte Leverkusen. Nationalspieler Florian Wirtz, der nach seiner Hüftbeuger-Verletzung in die Bayer-Mannschaft zurückkehrte, zielte freistehend zunächst per Kopf nicht exakt genug (16.). Dann schob er den Ball mit dem Fuß knapp am Tor vorbei (39.). Im zweiten Durchgang vergab der 18-Jährige eine weitere Großchance. Das Spiel blieb so bis zum Ende spannend, Bochum gelang jedoch kein später Ausgleich mehr.