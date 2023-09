Bundesliga Leipzigs Werner schweigt nach Erlösung

Und Eberl? Der kann in Gladbach ganz offensichtlich nichts mehr gewinnen. Die Anfeindungen gegen ihn nervten die Leipziger Partystimmung, auch wenn sich der Manager alle Mühe in der Kleinrederei gab. „Natürlich war ich vor dem Spiel aufgeregt und angespannt - meine erste Rückkehr in den Borussia-Park als Gast. Aber das hatte sich schnell erledigt, da ich extrem viel positives Feedback bekommen habe und Menschen getroffen habe, die sich bedankt und gefreut haben mich wieder zu sehen. Das hat mir ein sehr, sehr gutes Gefühl gegeben“, teilte der 50-Jährige via Sprachnachricht mit.