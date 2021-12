Bundesliga : Leipzigs Torwart Martinez in Verkehrsunfall verwickelt

Leipzig RB Leipzigs Ersatztorwart Josep Martinez ist auf dem Weg in den Weihnachtsurlaub in einen Verkehrsunfall verwickelt worden.

Der frühere spanische U21-Nationaltorwart ist bei RB die Nummer zwei hinter Peter Gulacsi. In dieser Saison war Martinez beim 1:0 im Pokal in Babelsberg, beim 5:0 in Brügge in der Champions League sowie beim 1:3 gegen Leverkusen in der Bundesliga zum Einsatz gekommen.