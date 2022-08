Bundesliga : Leipzig-Wechsel von Raum war eng mit Flick abgestimmt

Leipzig Der Wechsel von Nationalspieler David Raum zum Pokalsieger RB Leipzig war eng mit Bundestrainer Hansi Flick abgestimmt.

„Ich war auch im engen Austausch mit dem Bundestrainer, mit Hansi. Ich habe ihn angerufen und ihn auf meinem Weg mitgenommen. Er ist ein Trainer, der genau wissen will, was bei den Spielern vorgeht, was die Spieler im Kopf haben, was der nächste Schritt sein wird“, sagte Raum nach seinem ersten Training in Leipzig in einer Medienrunde.