33. Spieltag : Leipzig Vizemeister, Wolfsburg dank Remis in Königsklasse

Leipzig Die vorzeitige Vizemeisterschaft hatte sich Leipzig nach der Pokal-Pleite als Ziel gesetzt. Mit großer Moral erreicht RB die Vorgabe des Trainers. Wolfsburg hat die Champions-League-Teilnahme sicher.

Kurz nach dem 2:2 (2:0) in Leipzig streiften die Wolfsburger grüne T-Shirts mit dem Schriftzug „We are back“ (Wir sind zurück) über und jubelten Arm in Arm über die Rückkehr in Europas Königsklasse. „Das ist natürlich eine Riesenleistung, insbesondere von den Spielern. Ich bin so stolz, was die Jungs hier geleistet haben“, sagte Trainer Oliver Glasner im TV-Sender Sky. Eine Aussage zu seiner persönlichen Zukunft vermied der Österreicher aber.