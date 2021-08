Bundesliga : Leipzig unter Zugzwang: Gegen Stuttgart zählt nur ein Sieg

Der US-Amerikaner Jesse Marsch trifft am zweiten Spieltag an der Seitenlinie auf seinen Landsmann, den Stuttgarter Trainer Pellegrino Matarazzo. Foto: Uwe Anspach/dpa

Leipzig Das Aufeinandertreffen von RB Leipzig und dem VfB Stuttgart war in der Vergangenheit zumeist eine klare Angelegenheit für die Sachsen. Dieses Mal scheint es, als könnten sich die Teams auf Augenhöhe duellieren.

Die Auftaktniederlage der Sachsen in Mainz hat doch viele Fragezeichen hinterlassen. Doch mit dem VfB kommt ein Team nach Leipzig, das vor Selbstbewusstsein strotzt und durchaus in der Lage ist, RB den Saisonstart so richtig zu verhageln. Zwei Auftaktniederlagen gab es in der Leipziger Bundesliga-Geschichte noch nie. Für das Spiel sind in der umgebauten Red-Bull-Arena 23 500 Zuschauer zugelassen.