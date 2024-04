Bundesliga Leipzig über die eigene Stärke: „Das muss der Gegner spüren“

Im Heimspiel am kommenden Samstag gegen den VfL Wolfsburg wird David Raum aufgrund einer Gelb-Sperre fehlen. Dennoch ist der Optimismus bei RB vor dem Aufeinandertreffen groß. „Ich glaube an meine Teamkollegen, ich glaube an uns, ich glaube an mich“, sagte Doppeltorschütze Lois Openda. „Wir wollen die Spiele so beenden, dass wir in die Champions League kommen. Wenn wir so weitermachen, wird alles gut für uns.“