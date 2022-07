Bundesliga : Leipzig-Trainer Tedesco: Italien ein „Sehnsuchtsort“

Kann sich nach seiner Zeit in Leipzig ein Engagement in Italien vorstellen: Trainer Domenico Tedesco (M). Foto: Jan Woitas/dpa

Leipzig Domenico Tedesco könnte es nach seiner Zeit als Trainer beim Fußball-Bundesligisten RB Leipzig in die Serie A ziehen. „Italien ist auch meine Heimat, ein Sehnsuchtsort. Ich habe Verwandte dort. Wir werden sehen, was die Zukunft bringt“, sagte Tedesco im Interview der „Süddeutschen Zeitung“.

Er betonte aber auch: „Ich fühle mich in Leipzig sehr wohl.“ Der 36-Jährige wurde in Rossano geboren, sein Vertrag bei den Sachsen, die an diesem Samstag (20.30 Uhr/Sat.1 und Sky) gegen den FC Bayern um den Supercup spielen, ist bis 2023 gültig.