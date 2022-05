RB Leipzig : Leipzig spielt um Qualifikation für Königsklasse und Pokal

Für Leipzigs Trainer Domenico Tedesco stehen zwei Endspiele an: Es geht um die Qualifikation für die Champions League und den DFB-Pokal. Foto: Jan Woitas/dpa

Leipzig RB Leipzig hat die Halbfinalpleite in Glasgow abgeschüttelt und dank Union Kurs Richtung Königsklasse genommen. Kapitän Gulacsi gibt beim Heimspielfinale Freibier-Signal und Pott-Versprechen.

Beim Saisonfinale der Fußball-Bundesliga kann der Vizemeister beim Tabellen-Vorletzten Arminia Bielefeld aus eigener Kraft die Champions League buchen und dann eine Woche später beim DFB-Pokalfinale in Berlin gegen den SC Freiburg im dritten Anlauf den ersten großen Titel holen. Das Fernduell gegen die Breisgauer im Königsklassenkampf entschied RB dank eiserner Schützenhilfe schon mal für sich. Und dank Christopher Nkunku.

Weinzierl freut sich über Ligaverbleib

Angeführt von Zauberfuß Nkunku gewann RB am Ende noch überzeugend mit 4:0 (1:0) gegen den FC Augsburg, der die Nachricht von der Rettung unmittelbar vor Anpfiff bekam. „Über das Spiel will ich nicht reden, ich freue mich über das Gesamte und bin froh, dass wir in der Liga bleiben“, sagte FCA-Coach Markus Weinzierl, der über die Verlängerung seines Vertrages nicht reden wollte: „Die Frage ist unwichtig.“