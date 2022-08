Bundesliga : Leipzig-Spielmacher Kampl sieht keinen Bedarf an Neuzugängen

Leipzig-Spielmacher Kampl sieht keinen Bedarf an Neuzugängen

Leipzig Trotz des Fehlstarts in die Fußball-Bundesliga sieht Spielmacher Kevin Kampl bei RB Leipzig keinen Bedarf an Neuverpflichtungen.

Leipzig ist mit nur zwei Punkten aus drei Spielen so schwach wie noch nie in die Saison gestartet. Vor allem in der Defensive gab es ungewohnte Patzer. Für die fünf Positionen der Abwehrkette stehen nur sieben Verteidiger im Kader. Allerdings fällt Nationalspieler Lukas Klostermann noch länger aus, Willi Orban und Josko Gvardiol sind aktuell mit Adduktorenproblemen außer Gefecht. Der Plan von Trainer Domenico Tedesco, den jungen Offensivspieler Hugo Novoa als Außenverteidiger einzusetzen, scheiterte.