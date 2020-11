Sieg gegen Freiburg : Leipzig siegt im Stehen: RB ist Standard-Meister der Liga

Leipzig Wenn der Ball ruht, zittert der Gegner. Leipzig hat in dieser Saison bisher 15 Tore geschossen. Neun davon fielen nach Standardsituationen. Es ist auch eine Stärke aus der Not heraus.

„Diese Tore sind wichtig in den Phasen, in denen es anstrengend ist. Es sind Tore, die ohne großen körperlichen Aufwand passieren“, sagte Nagelsmann. Sieben Spiele hat sein Team in den vergangenen 22 Tagen absolviert. Und das war nur ein Vorgeschmack auf das, was nach der anstehenden Länderspiel-Pause passiert: „Dann geht es im Prinzip durch bis März. Auch Weihnachten gibt es in diesem Jahr keine Pause.“