Bundesliga : Leipzig-Profi David Raum: „Der Kopf muss stimmen“

Leipzig Fußball-Profi David Raum hat für seinen schnellen Aufstieg zum Nationalspieler vor allem seine mentale Einstellung verantwortlich gemacht.

Raum, der zur neuen Saison aus Hoffenheim zu den Sachsen gewechselt war, stand in sechs der vergangenen sieben Länderspiele in der Startelf. Einen Anspruch auf einen Platz im Kader von Bundestrainer Hansi Flick für die WM in Katar leitet der Verteidiger daraus aber nicht ab: „Bis zur WM ist noch so viel Zeit. Es ist nie gut, wenn man sich zu früh auf etwas freut.“ Dennoch wolle er auch bei den nächsten Länderspielen im September wieder Werbung in eigener Sache machen.