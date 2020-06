Wechsel zum FC Chelsea? : Leipzig ohne Anfrage für Werner - RB-Chef: Hängt an Timo

Leipzig ohne Anfrage für Werner - RB-Chef: Hängt an Timo

Leipzigs Stürmer Timo Werner wird mit dem FC Chelsea in Verbindung gebracht. Foto: Hannibal Hanschke/reuters/Pool/dpa

Leipzig Timo Werner soll sich mit dem FC Chelsea einig sein. Bei seinem Noch-Arbeitgeber Leipzig liegt angeblich keine Transferanfrage vor. Vorstandschef Mintzlaff redet von einem Abschied deshalb noch im Konjunktiv. Eine wichtige Frage dreht sich um die Königsklasse.

Die Lösung für eine Fortsetzung der Saison in der Champions League gelte es noch zu diskutieren, sagte Mintzlaff. Leipzig steht im Viertelfinale der Königsklasse. Der FC Chelsea hat sein Achtelfinal-Hinspiel gegen den FC Bayern München mit 0:3 verloren. Das Rückspiel steht noch aus. Die Champions League soll wahrscheinlich erst im August zu Ende gespielt werden.

Für wen Werner dann spielberechtigt wäre, müsste wohl letztlich auch von der UEFA geklärt werden. „Das sind so viele unterschiedliche Interessen durch die unterschiedlichen Ligastarts. Es gibt da sicherlich auch viel Lobbyismus. Da sind wir als RB Leipzig, als junger Verein, nicht der Verein, der bestimmend ist. Wir hätten natürlich den Wunsch, dass wir Ende August die Champions League zu Ende spielen“, sagte Mintzlaff.

„Auf den ersten Blick sieht es so aus, als würde der Leistung von Red Bull keine Gegenleistung gegenüberstehen - das ist aber nicht der Fall. Es ist eine Transaktion, die völlig üblich ist, insbesondere in der freien Wirtschaft, aber auch im Fußballgeschäft und auch in der Bundesliga“, sagte RB-Finanzdirektor Florian Hopp der Deutschen Presse-Agentur. Die „Mitteldeutsche Zeitung“ und das Internetportal „RBlive.de“ hatten zuvor über das Thema berichtet.