29. Spieltag : Leipzig kegelt Hoffenheim aus Königsklassen-Rennen

Leipzig Im Kampf um die Qualifikation zur Champions League hat Leipzig nun einen Konkurrenten weniger. In der letzten Partie des 28. Spieltags ließ der Vizemeister Hoffenheim keine Chance.

Vor 35 112 Zuschauern erwischte Leipzig einen Traumstart. Christopher Nkunku erzielte in der fünften Minute seinen 17. Liga-Treffer dieser Saison, der auch einer längeren Abseits-Überprüfung des Videoschiedsrichters standhielt. Bei seinem ersten Startelf-Einsatz seit fast elf Monaten erhöhte Nationalspieler Marcel Halstenberg (20.) auf 2:0, Dominik Szoboszlai (44.) entschied das Spiel praktisch schon kurz vor der Halbzeit.

Tedesco zufrieden

Nach der intensiven Europacup-Partie gegen Bergamo änderte Tedesco seine Startelf auf fünf Positionen, brachte neben Halstenberg noch Szoboszlai, Emil Forsberg, Nordi Mukiele und Mohamed Simakan von Beginn an. Sein Kollege Sebastian Hoeneß änderte seine Formation gezwungenermaßen, da er acht Ausfälle von gesperrten, verletzten oder coronakranken Spielern kompensieren musste.

Halstenberg gefeiert

Als dies dann dennoch fiel, wurde es emotional. Halstenberg traf den eher zufällig bei ihm gelandeten Ball mit seinem linken Fuß so perfekt, dass TSG-Torwart Oliver Baumann chancenlos war. Die ganze Mannschaft feierte Halstenberg vor dem nahezu leeren Gästeblock. Der Verteidiger hatte verletzungsbedingt zuletzt am 22. Mai 2021 in der Startelf gestanden - und betrieb nun Werbung zur Verlängerung seines auslaufenden Vertrages.