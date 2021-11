Bundesliga : Leipzig-Keeper Gulacsi vor Rückkehr in den Kader

Leipzig-Keeper Gulacsi vor Rückkehr in den Kader

Leipzigs Torwart Peter Gulacsi hofft auf seine Rückkehr in den Kader. Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa

Leipzig RB Leipzig kann in der Fußball-Bundesliga gegen Bayer Leverkusen womöglich wieder auf Kapitän Peter Gulacsi zurückgreifen.

Nach seiner Corona-Infektionen vom Wochenanfang unterzieht sich der Torwart heute einem PCR-Test. Er kann bei negativem Ausgang die Quarantäne verlassen und beim Spiel am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) mitwirken. Das bestätigte der ebenfalls in Quarantäne befindliche Trainer Jesse Marsch auf einer Pressekonferenz. „Pete ist seit drei, vier Tagen symptomfrei. Wir reden gerade fast zu viel miteinander, sind Quarantäne-Kumpels geworden“, sagte Marsch. Ein bei Gulacsi durchgeführter Schnelltest brachte noch ein unklares Ergebnis hervor.

Für Marsch kommt das Spiel hingegen zu früh. Ein Schnelltest des Trainers fiel positiv aus, der 48-Jährige klagte zudem über Fieber und Gliederschmerzen in den vergangenen Tagen. Für ihn wird wie schon beim 5:0 in der Champions League beim FC Brügge Co-Trainer Achim Beierlorzer die Verantwortung an der Seitenlinie tragen.