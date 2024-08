Fußball-Bundesliga Leipzig-Kapitän Orban legt Einspruch gegen Rot-Sperre ein

RB Leipzigs Kapitän Willi Orban geht gegen seine Rot-Sperre vor. Der Abwehrspieler hat Einspruch gegen die Entscheidung des Sportgerichts des Deutschen Fußball-Bundes eingelegt, ihn für zwei Meisterschaftsspiele zu sperren. Der Einspruch wird am Montag (14.00 Uhr) in Frankfurt verhandelt. Bis zur Verhandlung bleibt Orban gesperrt, verpasst also das Bundesliga-Topspiel bei Meister Bayer Leverkusen am Samstag (18.30 Uhr/Sky).