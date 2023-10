9. Spieltag Leipzig fertigt Köln ab und bangt um Dani Olmo

Werner hatte den Pokalsieger per verwandeltem Foulelfmeter in der 15. Minute vor 46.418 Zuschauern in Führung gebracht. Lois Openda (40./45.+3) per Doppelpack und David Raum (43.) machten noch vor der Pause alles klar. Benjamin Sesko (88.) und Christoph Baumgartner (90.+1) schraubten das Ergebnis kurz vor Schluss weiter in die Höhe.