Erfolg beim VfB : Leipzig erneut mit titelreifer Abwehr - Gulacsi sichert Sieg

Stuttgart Julian Nagelsmann wusste genau, bei wem er sich zu bedanken hatte.

„Wir haben eine Großchance zugelassen, die Pete herausragend pariert hat. Das wäre der Ausgleich gewesen“, sagte der Trainer von RB Leipzig nach dem 1:0 beim VfB Stuttgart. In der angesprochenen Szene in der 86. Minute stand Stuttgarts Verteidiger Waldemar Anton plötzlich völlig frei vor RB-Keeper Peter Gulacsi, der den Schuss mit einem überragenden Reflex entschärfte. Als Lohn gab es nicht nur drei Punkte, sondern die vorläufige Tabellenführung vor dem erst am Sonntag gegen Mainz spielenden FC Bayern München. Dank Gulacsi. Und dank der überragenden Defensive der Sachsen.