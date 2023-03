Bundesliga Leipzig-Coach Rose will sich keine Krise einreden lassen

Am Samstag (15.30 Uhr/Sky) empfangen die auf Rang fünf abgerutschten Leipziger den FSV Mainz 05. Zuletzt hatte RB in Bochum 0:1 und bei Manchester City 0:7 verloren. In den vergangenen sechs Liga-Spielen gab es drei Niederlagen. Laut Rose muss vor allem die Effizienz bei den Torchancen erhöht werden. „So viel fehlt nicht, aber das wenige, was fehlt, macht dann viel aus“, sagte der 46-Jährige.