Bundesliga Leipzig bereit für BVB: Top Four bleiben das Ziel

RB Leipzig will ungeachtet möglicher weiterer Champions-League-Startplätze seinen Platz unter den ersten Vier in der Fußball-Bundesliga behaupten. „Das ist unser Ziel, das haben wir in der Hand und das wollen wir aus eigener Kraft schaffen“, sagte Torhüter Peter Gulacsi nach dem 2:1 (1:0)-Sieg beim 1. FC Heidenheim. Die Sachsen festigten dadurch ihre Position vor Verfolger Borussia Dortmund, der am kommenden Wochenende zum direkten Duell nach Leipzig reist. Womöglich reicht am Ende der Saison auch Rang fünf zum Einzug in die Königsklasse.