3. Spieltag : Lee trifft ganz spät: Last-Minute-Sieg für Mainz in Augsburg

Lee trifft ganz spät: Last-Minute-Sieg für Mainz in Augsburg

Mainz Jae-Sung Lee erzielt den 2:1-Siegtreffer in Augsburg. Foto: Stefan Puchner/dpa

Augsburg Nach der umstrittenen Führung des Mainzers Karim Onisiwo kann der FC Augsburg durch Ermedin Demirovic sehenswert ausgleichen. Kurz vor dem Ende schockt ein Mainzer Joker aber die Hausherren.

Die Augsburger kassierten eine bittere zweite Niederlage in dieser Saison und unterlagen nach fünf Heimerfolgen in Serie mal wieder vor heimischer Kulisse gegen die Mainzer.

Karim Onisiwo (31. Minute) brachte die Gäste mit seinem dritten Saisontor in Führung. Ermedin Demirovic (35.) glich vor 23 755 Zuschauern kunstvoll per Hacke aus. Torwart Rafal Gikiewicz (62.) bewahrte schließlich die Augsburger bei einem von Aaron geschossenen Foulelfmeter vor einem Rückstand, ehe der in der 68. Minute eingewechselte Lee die Gastgeber spät bestrafte.