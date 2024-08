Ende der Südkorea-Tour Laut und fordernd: Kompanys Pressing-Stil belebt die Bayern

Der Ansatz von Kompany geht so. „Er will eine unheimlich hohe Laufbereitschaft, hohe Energie, hohe Intensität auf dem Platz haben“, sagte Eberl. Gerade gegen den Ball. Gegen Tottenham sah das so aus, dass extrem hoch und aggressiv gepresst wurde - Mann gegen Mann. Die Ballgewinne sollen über blitzschnelles Umschalten und Kombinieren zu Torchancen und Toren führen. Torjäger Harry Kane darf sich freuen. Aber passt Kane, der Mitte der Woche ins Training einsteigen soll, zum intensiven Pressing-Stil?