Nachfolger soll schon feststehen Laut „Bild“: FC Bayern trennt sich von Julian Nagelsmann

Während die Bayern in der Champions League weiter vom Titel träumen könne, zeigen sie in der Bundesliga leichte Schwächen. Erstmals seit Jahren steht nach dem 25. Spieltag in der Bundesliga-Tabelle nicht der FC Bayern München (52 Punkte) an der Tabellenspitze, sondern Liga-Rivale Borussia Dortmund (53 Punkte). Zudem hatten die Bayern am Wochenende bei Bayer Leverkusen mit 1:2 verloren.