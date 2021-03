Transfermarkt : Latza vor Wechsel vom FSV Mainz zum FC Schalke 04

Gelsenkirchen Danny Latza steht nach Medienberichten vor einem Wechsel vom FSV Mainz 05 zum FC Schalke 04.

Demnach hat der 31 Jahre alte Routinier beim vom Abstieg bedrohten Tabellenletzten der Fußball-Bundesliga einen Zweijahresvertrag unterschrieben und soll eine zentrale Rolle beim Aufbau einer neuen Mannschaft einnehmen. Weil sein Vertrag in Mainz am Saisonende ausläuft, wäre Latza ablösefrei. Allerdings hat der Revierclub den Transfers bisher nicht offiziell bestätigt.

Für den in Gelsenkirchen geborenen Mittelfeldspieler wäre es eine Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte. Beim FC Schalke durchlief Latza diverse Jugendmannschaften und bestritt als Jungprofi in der Saison 2008/2009 drei Bundesligaspiele. In der laufenden Spielzeit kommt der FSV-Kapitän auf 21 Liga-Einsätze.