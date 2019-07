Borussia Mönchengladbach : Lars Stindl erwartet „spannendes Meisterschaftsrennen“

Berlin Kapitän Lars Stindl von Borussia Mönchengladbach erwartet nach den hohen Transferinvestitionen von Borussia Dortmund ein enges Titelrennen in der Fußball-Bundesliga.

Der elfmalige Nationalspieler arbeitet nach seinem Schienbeinbruch im April derzeit an seinem Comeback. „Es läuft ganz gut, wir machen gute Fortschritte. Es braucht aber alles noch ein bisschen“, sagte er. An ein mögliches Comeback in der Nationalmannschaft denke er derzeit noch nicht. „Ich will mich erst mal auf Borussia konzentrieren.“