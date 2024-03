Österreichische Auswahl Lainer nach Krebserkrankung zurück in Nationalteam

Knapp acht Monate nach seiner Krebsdiagnose kehrt Außenverteidiger Stefan Lainer von Borussia Mönchengladbach zurück in die österreichische Nationalmannschaft. Er steht im Aufgebot für das Trainingslager kommende Woche im spanischen Marbella sowie die Tests gegen die Slowakei (23. März in Bratislava) und die Türkei (26. März in Wien), wie der Österreichische Fußball-Bund (ÖFB) mitteilte.