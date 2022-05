Bundesliga : Laimer über seine Zukunft: „Kann in alle Richtungen gehen“

Leipzig Der umworbene Bundesliga-Profi Konrad Laimer sieht in den Karrieren von Timo Werner und Marcel Sabitzer kein abschreckendes Beispiel für einen Abschied von RB Leipzig.

„Da bin ich vorsichtig. Jeder Spieler und jede Situation ist anders. Was einem Spieler passiert ist, muss beim anderen noch lange nicht so eintreten. Das hängt manchmal auch davon ab, was du für ein Typ bist, wie du als Spieler tickst“, sagte der Österreicher der „Sport Bild“ mit Blick auf seine Kumpels. Werner beim FC Chelsea und Sabitzer beim FC Bayern München sind in ihren Teams bislang weit von den zentralen Rollen entfernt, die sie noch bei den Sachsen innehatten.