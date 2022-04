Bundesliga : Lahm warnt: Problem der Liga kann zum Bayern-Problem werden

München Die mangelnde Konkurrenz im eigenen Land könnte den FC Bayern München nach Einschätzung von Ex-Weltmeister Philipp Lahm im internationalen Vergleich schwächen.

„Vielleicht ist dieser Prozess bereits im Gange“, schrieb Lahm in einer Kolumne für die Zeitung „Zeit“. Der 38-Jährige verwies dabei auf das jeweilige Abschneiden der Bayern in der Champions League in den vergangenen zwölf Jahren. „Von 2010 bis 2016 erreichte er in sieben Versuchen sechsmal das Halbfinale und dreimal das Finale. Von 2017 bis 2022 schaffte er es hingegen nur zwei- von sechsmal unter die letzten Vier.“ In dieser Spielzeit waren die Münchner bereits zum zweiten Mal nacheinander vor dem Halbfinale ausgeschieden.