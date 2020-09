Vor Bundesliga-Start : Länder beraten über einheitliche Regeln bei Fan-Rückkehr

Berlin Eine Woche vor dem Start der Fußball-Bundesliga diskutieren die Länder über bundeseinheitliche Richtlinien für die Fan-Rückkehr in die Stadien.

Zuvor hatte das „Handelsblatt“ (Samstag) berichtet, dass in dieser Woche Kanzleramtschef Helge Braun (CDU) und die Staatskanzleien der Länder über ein gemeinsames Vorgehen beraten hätten. Der Plan sieht laut der Zeitung eine Auslastungsgrenze der Stadien von rund 20 bis 30 Prozent vor. Auch fixe Obergrenzen wie 8500 würden diskutiert. Unklar ist demnach, ob sich alle Länder an der Einigung beteiligen. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hatte zuvor gesagt, dass ein Start der Fußball-Bundesliga mit Zuschauern angesichts steigender Infektionszahlen das „falsche Signal“ sei.

Bislang war eine bundeseinheitliche Regelung bei der Fan-Rückkehr in die Stadien erst bis Ende Oktober angekündigt worden. Da die Schalte von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und der Ministerpräsidenten Ende August keine Einigung ergeben hatte, wurde eine Arbeitsgruppe zu der Frage eingesetzt. Der Druck, gemeinsam vorzugehen, war in den vergangenen Wochen jedoch aufgrund der unterschiedlichen Beschlüsse der lokalen Gesundheitsbehörden weiter gestiegen.

So erhielt der RB Leipzig die Freigabe der Stadt, am 20. September beim Bundesliga-Auftakt gegen den FSV Mainz 05 bis zu 8500 Zuschauer ins Stadion zu lassen. Hertha BSC plant mit rund 4000 Fans für das erste Heimspiel. Wie am Freitag bekannt wurde, dürfen bei den Spielen der Bundesliga und der 2. Bundesliga an den ersten sechs Spieltagen in Ausnahmefällen auch Stehplätze in den Stadien besetzt werden.