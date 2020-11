Neue Team-Hierarchie : Labbadias schwierige Suche nach dem Hertha-Chef

Hertha-Trainer Bruno Labbadia muss mit seinem Team am Sonntag in Leverkusen antreten. Foto: Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpa

Berlin 14 Abgänge - acht Neue: Der Prozess der Team-Neubildung zieht sich hin bei Hertha BSC. Die Punkt-Ausbeute ist mager, dabei wollte der Hauptstadtclub eigentlich im oberen Bereich mitspielen. Doch die Suche nach einer Hierarchie und neuen Chefs braucht Zeit.

Bruno Labbadia steckt im Dilemma: Die Chef-Suche zieht sich weiter hin bei Hertha BSC, was immer wieder wertvolle Punkte kostet.

„Wir arbeiten jeden Tag daran, das sind teilweise die einfachsten Sachen“, sagte der Berliner Trainer vor dem schweren Auswärtsspiel am Sonntag (15.30 Uhr) bei Bayer Leverkusen über die dringend notwendige Neubildung einer Team-Hierarchie.

Jüngere Spieler müssen erst in diese Rolle wachsen. „Das ist ein permanenter Prozess, der einfach dauert“, betonte der Trainer. Deshalb möchte der erfahrene Fußball-Lehrer das Thema eigentlich auch nicht mehr so sehr in den Vordergrund schieben. „Es macht keinen Sinn, immer wieder über Führungskräfte zu reden. Das bedarf einfach Zeit“, sagte Labbadia, ist sich aber bewusst: „Wir müssen immer wieder auch kurzfristigen Erfolg abliefern, das können wir.“