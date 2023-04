Bundesliga Labbadia-Zukunft in Stuttgart offen - Vereinsbosse beraten

„Wir führen weiterhin Gespräche“, sagte Vorstandschef Alexander Wehrle am Mittag der Deutschen Presse-Agentur. Wie Sportdirektor Fabian Wohlgemuth war Wehrle am Tag nach dem nächsten Rückschlag auf dem Clubgelände. Die Zusammenarbeit mit Labbadia dürfte zentrales Thema in der Aufarbeitung der nun schon siebten Niederlage der vergangenen neun Liga-Spiele gewesen sein. Eine Analyse, in der es „um alle Dinge“ gehe, hatte Wohlgemuth zuvor angekündigt.