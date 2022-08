Transfermarkt : „L'Equipe“: Gladbach-Stürmer Thuram nicht nach Nizza

Mönchengladbach Torjäger Marcus Thuram von Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach wechselt nicht zum französischen Erstligisten OGC Nizza.

Wie die französische Sportzeitung „L'Equipe“ berichtet, soll der Stürmer dem Club von Ex-Gladbach-Coach Lucien Favre eine Absage erteilt haben. Demnach hat Thuram, dessen Vertrag bei der Borussia 2023 ausläuft, die sportliche Perspektive an der Cote d'Azur nicht überzeugt. Nizza kämpft am 18. und 25. August in den Playoffs lediglich um den Einzug in die Europa Conference League.