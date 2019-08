Klassiker Schalke-Bayern steht an : Aufbruchsstimmung darf nicht umkippen

München FC Bayern braucht im Klassiker bei Schalke 04 einen Sieg. Neue Liga-Attraktion Coutinho wohl nur mit Kurzeinsatz.

Deswegen werden die Fans an diesem Samstag (18.30 Uhr/Sky) wohl auch nur einen Kurzauftritt von Coutinho zu sehen bekommen. Trainer Niko Kovac (47) zog im Hype um die neue Liga-Attraktion schon am Donnerstag die Bremse – und dämpfte die riesigen Erwartungen an den „kleinen Magier“. „Auch wenn viele wollen, dass er gleich spielt: Wir werden ihn nicht verheizen“, betonte er vor dem Auswärts­spiel der Münchner beim FC Schalke 04. Zwar steht Coutinho erstmals im Kader des deutschen Rekordmeisters. Aber er sei „noch nicht auf dem Fitnessniveau, das er braucht, um von Beginn an oder 90 Minuten zu spielen. Wir wollen kein Risiko eingehen“, sagte Kovac.