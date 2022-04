29. Spieltag : Kuriosität vom Punkt: Diabys Elfer-Pech in Bochum

Kuriosität vom Punkt: Diabys Elfer-Pech in Bochum

Bochum Moussa Diaby trifft in Bochum für Leverkusen per Elfmeter. Freude kommt nach dem Strafstoß aber nur beim VfL auf. Die Bochumer Fans feiern das 0:0 wie einen Sieg.

Der kuriose Höhepunkt beim 0:0 von Bayer Leverkusen beim VfL Bochum war nach der Partie zumindest öffentlich bei den Protagonisten kein großes Thema mehr. Diabys Strafstoßtreffer in der 65. Minute zählte nicht, weil der 22-Jährige bei der Ausführung ausrutschte und sich selbst anschoss. „Für uns war die Freude groß, dass wir mit dem Elfmeter nicht bestraft wurden“, sagte Bochums Trainer Thomas Reis.

Der 48-Jährige war mit dem Spiel seiner Mannschaft am Sonntag sichtlich zufrieden. Auch die VfL-Fans feierten das 0:0 wie einen Sieg und ließen Simon Zoller nach dessen Comeback hochleben. „Nie mehr zweite Liga“, schallte es aus der Kurve. Die Spieler des Aufsteigers lauschten erst andächtig. Dann kletterte Zoller auf den Zaun und feierte mit nacktem Oberkörper mit den Fans. Für die Leverkusener Fußballer gab es ebenfalls Applaus von den Anhängern. Während Bochum mit einem weiteren Jahr in der Fußball-Bundesliga planen kann, bleibt Bayer 04 auf Kurs Champions League.

Bayer ohne „Killerinstinkt“

„Sie haben gezeigt, dass sie in die Bundesliga gehören“, sagte Leverkusens Kapitän und Torwart Lukas Hradecky in Richtung VfL beim Streamingdienst DAZN. „Mein erstes Spiel hier, tolle Atmosphäre. Schade, dass wir etwas ungefährlich waren in der Offensivphase.“ Robert Andrich sagte: „Zufrieden wäre ich gewesen, hätten wir hier 1:0 gewonnen dreckig mit einem Elfmeter.“ Der Mittelfeldspieler sprach von einem „Arbeitspunkt“ und sagte: „In den gefährlichen Räumen waren wir nicht zielstrebig genug, hatten nicht den Killerinstinkt.“