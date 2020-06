Rekordmeister : Künftiger Bayern-Sportvorstand kündigt Boateng-Gespräch an

Künftiger Bayern-Sportvorstand kündigt Boateng-Gespräch an

München Der künftige Bayern-Sportvorstand Hasan Salihamidzic hat ein Gespräch mit Fußball-Weltmeister Jérôme Boateng über dessen Zukunft beim Rekordmeister aus München angekündigt.

„Jérôme macht seine Sache sehr gut, und wir sind ja noch nicht am Ende der Saison.“, sagte der 43-Jährige der „Bild am Sonntag“. „Wir haben noch bis zum 23. August große Aufgaben vor uns und Ziele, danach werden wir sprechen“, kündigte Salihamidzic an.