Union Berlin : Kruse gegen Freiburg im Kader - Karius wohl wieder im Tor

Berlin Dem Comeback von Max Kruse für Union Berlin nach elf Wochen Verletzungspause steht nichts mehr im Weg. Der 32 Jahre alte Offensivstar gehört zum Kader des Fußball-Bundesligisten, der zum Auswärtsspiel beim SC Freiburg reiste.

Torhüter Andreas Luthe trat nach dpa-Informationen nicht die Reise mit der Mannschaft nach Freiburg an. Alle Anzeichen deuten daraufhin, dass am Samstag (15.30 Uhr/Sky) in Freiburg erneut Loris Karius im Tor der Eisernen stehen wird. Stammtorwart Luthe hatte bereits die Partie gegen Schalke 04 (0:0) am vergangenen Samstag aus privaten Gründen nicht bestreiten können.