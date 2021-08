Eintracht Frankfurt : Krösche zu Kostic: „Wir lassen uns nicht unter Druck setzen“

Berlin/Bielefeld Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt will seinen abwanderungswilligen Schlüsselspieler Filip Kostic gerne halten - aber nicht um jeden Preis.

„Grundsätzlich ist es so, dass wir mit Filip planen, dass er ein sehr wichtiger Bestandteil unserer Mannschaft ist. Der Weg, den er jetzt eingeschlagen hat, ist falsch“, sagte Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche vor dem Spiel der Hessen bei Arminia Bielefeld im TV-Sender Sky. „Wir lassen uns nicht unter Druck setzen!“, betonte Krösche. „So geht man das nicht an, wenn man eine so gute Zeit zusammen hatte.“