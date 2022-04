Bundesliga : Kritik am Video-Referee: „Was machen die da in Köln?“

Kritik am Video-Referee: „Was machen die da in Köln?“

Augsburg X-Mal wurde die Aufregerszene in Augsburg gesichtet. Ein Elfmeter empört den FSV Mainz 05 - und befeuert die nächste Debatte über Nutzen und Schaden des Video-Schiedsrichters.

„Das ist ein krasser Fehler.“ Sportdirektor Martin Schmidt klagte nach dem fatalen Pfiff von Referee Matthias Jöllenbeck: „Was ich nicht verstehen kann, ist, dass der Keller in Köln nicht hilft und ihn da so einen Riesenfehler machen lässt.“

Debatte um fragwürdigen Pfiff

Die heiß diskutierte Szene spielte sich am Mittwochabend in der Anfangsphase ab. Dem Mainzer Torwart Robin Zentner sprang ein Rückpass zu weit vom Fuß. Unbeholfen stieß er dann im eigenen Strafraum mit dem Augsburger Florian Niederlechner zusammen. Der Stürmer war zwar vor Zentner am Ball, strauchelte aber und war bei dem Kontakt schon in einer Grätschbewegung.