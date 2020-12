Hertha BSC : Krisenstimmung beim „Big City Club“ - Labbadia wird deutlich

Freiburg Im DFB-Pokal ist Hertha BSC längst raus, in der Bundesliga steckt der „Big City Club“ vorerst im Abstiegskampf fest. Die Saison läuft bislang alles andere als nach Plan. Der Trainer hält sich darum nicht mehr zurück.

SERIE: Was der Hertha alles fehlt, hatte Freiburg gnadenlos aufgezeigt. Von Beginn an strahlte die Mannschaft von Trainer Christian Streich Bereitschaft und Siegeswillen aus. Die Belohnung war der dritte Sieg innerhalb einer Woche. „Es ist verrückt manchmal im Fußball. Wir haben jetzt gefühlt in einer Woche mehr Punkte gemacht als zuvor in drei Monaten“, freute sich der 55-Jährige.