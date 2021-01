Trainer-Weltenbummler : Krautzun: Fan-Interesse nach Corona „steht in Sternen“

Krautzun: Fan-Interesse nach Corona „steht in Sternen“

Heppenheim Trainer-Weltenbummler Eckhard Krautzun ist skeptisch, ob die Zuschauer nach der Corona-Krise wieder so zahlreich in die Stadien strömen.

„Das steht in den Sternen. So manch einer hat sich sicher anderen Hobbys zugewandt. Ich glaube nicht, dass das für den Fußball sehr förderlich ist“, sagte der Heppenheimer der Deutschen Presse-Agentur vor seinem 80. Geburtstag am Mittwoch (13.1.).