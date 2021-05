Bundesliga : Kramer: Nagelsmann-Transfer macht für FC Bayern Sinn

Mönchengladbach Der ehemalige Fußball-Weltmeister Christoph Kramer hält die Verpflichtung von Julian Nagelsmann als neuem Trainer des FC Bayern München trotz der hohen Ablöse für absolut richtig.

Die Borussia und der FC Bayern treffen am Samstag im direkten Duell aufeinander (18.30 Uhr/Sky). „Es gibt angenehmere Aufgaben, als in München zu spielen. Die Bayern werden auch gerne zu Hause Meister“, sagte Kramer. „Sie kommen jetzt auch nicht aus einer Englischen Woche, in der man sie vielleicht mal packen kann, weil sie eine hohe Belastung hatten. Sie hatten am vergangenen Wochenende auch frei, sind ausgeruht. Wir wissen, was da auf uns zugerollt kommt. Uns erwartet eine ganz harte Nummer.“