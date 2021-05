Gladbach-Profi : Kramer: Diskussion über Frauenquote nicht mehr zeitgemäß

Düsseldorf Fußball-Weltmeister Christoph Kramer von Borussia Mönchengladbach hält nicht viel von der Initiative für eine Frauenquote im deutschen Fußball.

„Ganz ehrlich, im Jahr 2021 ist mir völlig schnuppe, ob ein Mann oder eine Frau an der Spitze des DFB steht. Im Grunde sollte man das 'Mann oder Frau'-Ding heute überhaupt nicht mehr thematisieren. Das einzige Kriterium, um das es gehen sollte, ist doch, dass der- oder diejenige den Job gut macht“, sagte der 30-Jährige in einem ran-Interview. Einige Initiatorinnen hatten in einem Papier („Fußball kann mehr“) weitreichende Veränderungen gefordert, darunter auch eine Frauenquote im Profifußball.