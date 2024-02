Bundesliga Kovac wehrt sich eindringlich: „Dann werden Sie krank“

Kovac hatte am vergangenen Wochenende nach dem 1:1 gegen den 1. FC Köln gesagt: „Ich bin total entspannt.“ Das war ihm vor allem von Fans des VfL als Gleichgültigkeit ausgelegt worden. Gegen diesen Eindruck wehrte er sich am Freitag auch mit dem Verweis auf die große psychische Belastung für Trainer in der Fußball-Bundesliga. Sein Tenor: Man dürfe den Erfolgsdruck in diesem Beruf nicht zu stark an sich persönlich heranlassen.