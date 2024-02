Bundesliga Kovac über Tuchel: „Weiß ganz genau, wie Thomas fühlt“

Kovac lobte stattdessen den Wolfsburger Sportchef Marcel Schäfer, der trotz einer sportlich bislang enttäuschend verlaufenen Saison weiter an ihm festhält. „Natürlich stimmen die Ergebnisse und der Tabellenplatz nicht. Aber Marcel geht die Sache als ehemaliger Spieler vielleicht anders an als der eine oder andere“, sagte Kovac. Er lasse sich nicht von außen leiten. „Denn das ist ja oftmals das Problem: Dass gerade die, die in der Entscheidungsgewalt sind, dem Druck unterliegen, der von außen aufgebaut wird“, so Kovac. Schäfers Verhalten dagegen zeuge „von Charakterstärke und Präsenz“.