Bundesliga Kovac trotz Sieglos-Serie weiter bei Wolfsburg auf der Bank

Trotz der anhaltenden Negativserie unter Niko Kovac hält der VfL Wolfsburg an seinem Trainer fest. Das hat Sportdirektor Sebastian Schindzielorz nach der 2:3-Heimniederlage gegen den VfB Stuttgart bestätigt. „Das haben wir in den letzten Wochen so kommuniziert und dazu stehen wir auch“, sagte Schindzielorz im „Aktuellen Sportstudio“ des ZDF am Samstagabend.