Bundesliga : Kovac, Seoane und Co.: Fehlstart-Trainer unter Druck

Kovac, Seoane und Co.: Fehlstart-Trainer unter Druck

Steht in Wolfsburg unter Druck: Trainer Niko Kovac. Foto: Swen Pförtner/dpa

Berlin In den sechsten Bundesliga-Spieltag dürften einige Trainer bereits mit Jobsorgen gehen. RB Leipzig hat den Wechsel schon vollzogen, an anderen Standorten reicht der Kredit noch. Aber wie lange?

Noch reicht die Geduld von Bayer Leverkusen mit Gerardo Seoane. Viel länger aber sollte die Pleitenserie für den Trainer der Werkself nach dem 0:1 beim FC Brügge nicht andauern, sonst könnte es ihm bald ähnlich gehen wie Domenico Tedesco in Leipzig.

Der RB-Coach musste nach einem Fehlstart für Marco Rose weichen. Unter Druck stehen neben Seoane vor dem sechsten Bundesliga-Spieltag auch Niko Kovac in Wolfsburg, Enrico Maaßen in Augsburg, Thomas Reis in Bochum und Frank Kramer auf Schalke.