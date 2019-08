FC Bayern München : Kovac mauert vor Pokalstart zu Perisic-Gerüchten

Niko Kovac, Trainer des FC Bayern München. Foto: Peter Kneffel/Archivbild.

München Nach Abschluss des Trainingslagers am Tegernsee gab Bayern-Trainer Niko Kovac bereitwillig Auskunft zur Pokal-Aufgabe bei Energie Cottbus und einer für ihn gelungenen Saisonvorbereitung.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Klaus Bergmann, dpa

Nur beim Münchner Stress-Thema Transfers wurde der 47 Jahre alte Kroate nach der Rückkehr auf das Vereinsgelände wortkarg, obwohl er dort wohl in Kürze seinen Landsmann Ivan Perisic begrüßen kann.

„Ich sage nichts zu Namen“, mauerte Kovac angesprochen auf den kroatischen Fußball-Nationalspieler, der nach einem Bericht der italienischen Sportzeitung „Gazzetta dello Sport“ zunächst auf Leihbasis von Inter Mailand zum deutschen Rekordmeister wechseln soll. Der Deal läuft demnach so: Der 30-Jährige, der bei Inter unter dem neuen Trainer Antonio Conte nicht mehr gefragt ist, soll im Paket aus Leihe und späterer Kaufoption insgesamt 25 Millionen Euro kosten.

Perisic wäre eine kleine, aber sofortige Lösung für die offensiven Außenbahnen, nachdem der Wunschtransfer von Nationalspieler Leroy Sané von Manchester City nach dessen schwerer Knieverletzung völlig neu behandelt werden muss. Perisic spielte eine sehr gute WM 2018 in Russland. Zudem ist er aus seiner Zeit bei Borussia Dortmund und dem VfL Wolfsburg in der Bundesliga erprobt. Mit Kovac arbeitete er auch schon beim kroatischen Nationalteam zusammen. Zur Qualität kroatischer Spieler bemerkte Kovac knapp: „Sind Vize-Weltmeister geworden.“

Der Handlungsdruck in München ist enorm geworden, auch wenn nach außen Gelassenheit verkündet wird. „Unsere drei Chefs sind fleißig und arbeiten. Bis zum 2. September werden wir noch was bekommen“, erklärte Kovac mit Blick auf das Ende der Transferfrist in der Bundesliga. Ein „gemeinsamer Nenner“ sei intern Bedingung für ein Transfergeschäft. Dass Franck Ribéry (36) ein Comeback in München erleben könnte, schloss Kovac auf Nachfrage kategorisch aus.

Vor dem Pokal-Ernstfall am Montagabend beim Regionalligisten Energie Cottbus zeigte sich Kovac mit der Saisonvorbereitung zufrieden. „Ich bin davon überzeugt, dass wir die Zeit sehr gut genutzt haben.“ In Cottbus erwartet er ein „hartes Stück Arbeit“. Zum Kader wird auch Lucas Hernández zählen. Der 80 Millionen Euro teure Weltmeister sei aber nach seiner langen Knieverletzung noch kein Startelf-Kandidat. Fehlen wird allein Javi Martínez, der noch Schmerzen am Knie hat.